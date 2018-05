नई दिल्ली। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर कांग्रेस और जेडीएस की दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने 37 सीटों वाली जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है। दोनों पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एचडी देवेगौड़ा को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल ने उनसे फोन पर भी बातचीत की है और माफी मांगी है।

राहुल के ट्वीट में क्या?

राहुल गांधी ने देवेगौड़ा को ट्विटर के जरिए जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए कामना की। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस को 78 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीएस को 37 सीटें मिली हैं। दोनों के पास बहुमत के लिए जरूरी 112 सीटों का आंकड़ा नहीं था, जिसे दोनों ने हाथ मिलाकर पार कर लिया।

I would like to wish Shri HD Deve Gowda ji a very happy birthday and pray for his good health and happiness.