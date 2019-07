कर्नाटक: स्पीकर ने CM कुमारस्वामी से कहा- आज ही चाहता हूं फ्लोर टेस्ट

नई दिल्ली। कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार पर संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। गुरुवार को विधानसभा में विश्वास मत पर जो बहस शुरू हुई, वो शुक्रवार को भी जारी है। विधानसभा के अंदर Karnataka Floor Test पर कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और बीजेपी आमने सामने है। इसी बीच राज्यपाल ने Karnataka government को बहुमत के लिए शाम 6 बजे की नई डेडलाइन दी थी, जो बीत गई है। वहीं, राज्यपाल की ओर से मिली पहली डेडलाइन के खिलाफ सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए है। सीएम HD Kumaraswamy ने फ्लोर टेस्ट के लिए सोमवार तक का वक्त मांगा है।

कर्नाटक: राज्यपाल की दूसरी चिट्ठी से मची खलबली, कुमारस्वामी बोले- एक और लव लेटर

LIVE UPDATE:

किसी विधायक ने नहीं मांगी सुरक्षा: स्पीकर

स्पीकर केआर रमेश ने विधानसभा में कहा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक की जनता और सदन को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी विधायक ने हमसे सुरक्षा नहीं मांगी है।

मुझे जानकारी नहीं कि किसी विधायक ने इस विषय में सरकार को खत लिखा है या नहीं।

अगर उन्होंने सदन के किसी सदस्य को इस बात की जानकारी दी है कि वे अपनी सुरक्षा की वजह से सदन नहीं आ रहे हैं, तो वे लोगों सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं।

Karnataka Speaker KR Ramesh: Want to inform SC, people & the House. No MLA has given me letter seeking protection & I don't know if they've written to govt. If they have informed any member that they have stayed away from House for security reasons then they're misleading people pic.twitter.com/np75rlnj9x — ANI (@ANI) July 19, 2019

- कांग्रेस-जेडीएस की मांग को स्पीकर ने सिरे से खारिज कर दिया। केआर रमेश कुमार ने कहा कि मुझे दुनिया का सामना करना है। विश्वास प्रस्ताव पर बहुत चर्चा हुई। मैं इसे आज समाप्त करना चाहता हूं।

- बीजेपी नेता सुरेश कुमार ने कहा कि अगर विधानसभा की कार्यवाही और बढ़ी तो जनता का विश्वास मत से भरोसा उठ जाएगा।

-कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि स्पीकर महोदय क्या हम सोमवार को फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं। सदन में बैठे अधिकांश विधायकों ने कहा है कि वे घर जाना चाहते हैं।

- सीएम के सवाल पर स्पीकर ने पूछा कि आखिर आप चाहते क्या हैं, कि अब फैसला सोमवार को हो?

- इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, जी, हम सोमवार को यह खत्म कर सकते हैं।

- कुमारस्वामी और स्पीकर की बात पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा कि अब सोमवार नहीं, जो होना है.. अभी हो।

स्पीकर पर फ्लोर टेस्ट की जिम्मेदारी: सीएम

कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि मैं फ्लोर टेस्ट पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपता हूं।

मेरी अपील है कि इस पर दिल्ली से निर्देश नहीं मिलना चाहिए।

कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों उतावली है बीजेपी, सुरजेवाला ने दागे 5 सवाल

Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy in state Assembly: I leave the decision on the floor test to you (the Speaker). It won't be directed by Delhi. I request you to protect me from the letter sent by the Governor. https://t.co/zUHJxNKpIZ — ANI (@ANI) July 19, 2019

राज्यपाल के खिलाफ याचिका

राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे तक विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के निर्देश के खिलाफ कांग्रेस-जनता दल (सेकुलर) के सत्तारूढ़ गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

Karnataka Chief Minister, H D Kumaraswamy has also moved the Supreme Court and challenged the

Governor's letter which had asked him to complete the trust vote by 1.30 pm today pic.twitter.com/rvgOc3VQfM — ANI (@ANI) July 19, 2019

एक डेडलाइन पार कर चुके कुमारस्वामी

इससे पहले राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे तक का समय दिया गया था।

इस समयसीमा के अंदर गठबंधन सरकार की ओर से बहुमत साबित नहीं करने के बाद विपक्ष हावी हो गया और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग उठी।

- गुरुवार को सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के विश्वासमत प्रस्ताव पर देरी करने को लेकर हंगामे के बाद विधानसभा को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था।

- गुरुवार को मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपनी गठबंधन सरकार का सदन में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था।