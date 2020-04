कर्नाटक के मंत्री ने पत्नी संग लगाई सड़क पर झाड़ू, नगर पालिका कमिश्नर ने शेयर की तस्वीर

बेंगलुरु। कोरोना वायरस ( CoronaVirus ) के चलते पूरे देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान देश के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी घरों में कैद हैं। ऐसे में हर कोई किसी ना किसी तरह अपना टाइम पास करने में लगा हुआ है। इस बीच कर्नाटक सरकार एस सुरेश कुमार भी समय व्यतीत करने के लिए इन दिनों सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। मंत्री एस सुरेश कुमार अपनी पत्नी के साथ झाड़ू लगाते नजर आए हैं।

सड़क पर झाड़ू लगाते मंत्री हो रहे हैं वायरल

दरअसल, दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। मंत्री जी और उनकी पत्नी की तस्वीर को वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर बीएच अनिल कुमार ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने मंत्री जी का आभार जताया है। सड़क पर झाड़ू लगाते मंत्री जी की तस्वीर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

Thank you hon’ble minister @nimmasuresh & your wife for this gesture of keeping your surrounding clean and sending a strong message of upholding the Dignity of Labour.#StayHome #HealthHeroes #BreakTheChain #IndiaFightsCorona #COVID2019india #BBMP #Bengaluru pic.twitter.com/F5LHs5S8wK