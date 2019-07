कर्नाटक में सियासी संकट पर सुरजेवाला बोले- बीजेपी कर रही विधायकों की खरीद फरोख्त

नई दिल्ली। कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन ( JDS-Congress alliance in Karnataka ) में जारी सियासी संकट पर दिल्ली में कांग्रेस की आपात बैठक बुलाई गई । बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ( Randeep Surjewala ) ने भाजपा पर निशाना साधा है। कर्नाटक में भाजपा सरकार गिराने की साजिश पहले से रच रही रही है। बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करने में जुटी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। सुरजेवाला ने भाजपा पर अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम में सरकार गिराने का भी आरोप लगाया।

Randeep Surjewala, Congress: A new symbol of horse trading politics has emerged in the country, MODI - Mischievously Orchestrated Defections in India. pic.twitter.com/JqzLi9tFf6 — ANI (@ANI) July 6, 2019

बैठक में कई नेता रहे मौजूद

कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। ये सभी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे। मैं बैंगलुरू जा रहा हूं मुझे उम्मीद है कि वे सभी हमारे साथ होंगे। वॉर रूम में कांग्रेस नेताओं ने बैठक की । बैठक में पी चिदंबरम, मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, सुरजेवाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुकुल वासनिक और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे।

सरकार पर कोई खतरा नहीं- कांग्रेस

वहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी केसी वेणुगोपाल लगातार कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और लिंगायत नेता शिव शंकरप्पा का कहना है कि मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये विधायक इस्तीफे की धमकी दे रहे थे क्योंकि इन्हें मंत्रीपद नहीं मिला था। जल्द ही वे अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। सरकार पर कोई खतरा नहीं है।

Mallikarjun Kharge: Many of the MLAs who want to leave Congress have been associated with the party for a long time. I've faith that they'll stay with us & support the party. I'm going to Bengaluru. I'll make further comments after looking at the ground situation there.#Karnataka pic.twitter.com/2EgSY8gC0Y — ANI (@ANI) July 6, 2019

कर्नाटक में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

कर्नाटक में एच डी कुमारस्वामी ( H D Kumaraswamy ) सरकार के 13 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है। विधायकों ने इस्तीफा सौंपने के बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक रविवार को सुबह 10.30 बजे विधायकों की इस्तीफे को लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे।

इस्तीफा देने के बाद मुंबई पहुंचे 10 विधायक

इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक में गठबंधन सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। अगर विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर बैंगलुरू कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक में इस्तीफे देने वाले 10 विधायक विशेष विमान से मुंबई पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी विधायकों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है।

#WATCH Rebel Karnataka Congress-JDS MLAs who had submitted their resignations, are at Hindustan Aeronautics Limited (HAL) airport in Bengaluru. They will fly to Goa on a special flight. #Karnataka pic.twitter.com/m2JEGb3GgI — ANI (@ANI) July 6, 2019

इस्तीफे की खबर से हैरान हूं- कांग्रेस नेता

हालांकि कर्नाटक सरकार में कांग्रेस मंत्री डी शिवकुमार ने पार्टी अलाकमान को भरोसा दिया है कि हालात नियंत्रण में कर लिए जाएंगे। शिवकुमार ने कहा कि विधायक बेवजह की बातें सुना रहे हैं, इसमें इस्तीफे देने वाली बात नहीं है। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है।

DK Shivakumar Karnataka Minister on reports that he tore the resignation letters of some of the MLAs: Why should I not? Let them file a complaint, if they want to put me behind the bars, I'm ready. I have taken a very big risk. pic.twitter.com/8ZCBAuocoR — ANI (@ANI) July 6, 2019

राज्य में सरकार सुरक्षित- जेडीएस

वहीं जेडीएस नेता एच के कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार पर कोई खतरा नहीं है। विधायकों के इस्तीफे पर अभी फैसला होना बाकी है।

HK Kumaraswamy Karnataka JDS chief on Congress-JDS MLAs submitting resignation to Speaker: They've put their resignations at office of Speaker, he'll take decision at an appropriate time. At present the government is safe, it's safe now. They will come back to us, no one will go. pic.twitter.com/casPzbJ8MW — ANI (@ANI) July 6, 2019

कुमारस्वामी इस वक्त विदेश में

दरअसल कांग्रेस और जेडीएस-विधयाकों का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ( H D Kumaraswamy ) और विधानसभा स्पीकर बैंगलुरू से बाहर हैं। कुमार स्वामी इस समय अमरीका में है। वह 7 जुलाई को स्वदेश लौटेंगे। जबकि विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार शहर से बाहर हैं। वह मंगलवार को दफ्तर पहुंचेंगे।

कांग्रेस-जेडीएस नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 115 सदस्य

बता दें कि कर्नाटक में 225 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस-जेडीएस नेतृत्व वाले गठबंधन में 115 सदस्य हैं।वहीं बीजेपी यहां 105 विधायकों के साथ अकेली सबसे बड़ी पार्टी है। गठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े से एक सीट ज्यादा है। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है।