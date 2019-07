कर्नाटक में सियासी संकट : एक सुर में बागी विधायक बोले- इस्तीफा वापस लेने का सवाल ही नहीं

नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ( Karnataka political crisis ) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 13 विधायकों के इस्तीफे के बाद दोनों दलों में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि बागी विधायक लौटने को तैयार नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ( H D Kumaraswamy) अमरीका से लौट गए हैं। दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो बैंगलुरु पहुंचे। जेडीएस विधायक दल की बैठक करेंगे। इस्तीफे देने वालों में से 3 जेडीएस के विधायक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक है। बता दें कि कर्नाटक सरकार से 13 विधायकों ने इस्तीफा दिया है।

कर्नाटक में जारी सियासी घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायक मुंबई के होटल में ठहरे हुए हैं। बागी विधायक सोमशेखर ने साफ कर दिया है कि वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सोमशेखर ने मुंबई में कहा कि हम 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इस बारे राज्यपाल को जानकारी दी जा चुकी है। हम अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री बदलने की मांग नहीं की गई है।

Karnataka Congress MLA ST Somashekar outside Sofitel hotel in Mumbai: We 13 MLAs submitted resignation to the Speaker & informed Governor. We all are together. No question of going back to Bengaluru & withdrawing the resignations. pic.twitter.com/0ae0ttAlgo — ANI (@ANI) July 7, 2019

सिद्धारमैया को सीएम बनाने की तैयारी

वहीं बागी विधायकों में से कुछ विधायकों ने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए शर्त रख दी है। विधायकों की शर्त है कि अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा तभी वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। जेडीएस नेता जीटी देवगौड़ा का कहना है कि सम्वन्य समिति अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करेगी तब भी हम तैयार हैं।

GT Devegowda, JDS in Bengaluru: If the coordination committee decides that Siddaramaiah should be the CM, we have no objection. Congress is making efforts to save the govt. They have told the members that some seniors should resign from cabinet & make way for others. pic.twitter.com/OAZOiVDxGa — ANI (@ANI) July 7, 2019

मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक

वहीं कांग्रेस ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। इससे पहले कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि य़ह मामला ठंडा हो जागए। सभी बागी विधायक हमारे साथ आएंगे और कर्नाटक में गठबंधन की सरकार मजबूत ढंग से चलेगी।

DK Shivakumar, Congress: They've (JDS) called a meeting of their party leaders. We'll also call our party leaders&sort out this issue. I'm confident things will cool down immediately. In interest of nation&both parties we've to run govt smoothly. I'm confident MLAs will come back pic.twitter.com/HTE5uR0jGf — ANI (@ANI) July 7, 2019

मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन

वहीं मुंबई के सोफीटल होटल में ठहरे कांग्रेस के 10 बागी विधायकों को इस्तीफा वापस लेने के लिए महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

Maharashtra Youth Congress workers including its vice-president

Suraj Singh Thakur have been detained by police during their protest outside Sofitel hotel asking #Karnataka Congress MLAs to take back their resignation. pic.twitter.com/qLuXQVSqBF — ANI (@ANI) July 7, 2019

खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना

वहीं कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेडीएस गठबंधन की सरकार जारी रहे। खड़गे ने नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की ओर से मीडिया में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही है ताकि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के बीच फूट डाला जाए । कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रामलिंगा रेड्डी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वह लंबे समय से बेंगलुरु में कांग्रेस का किला संभाले हुए हैं। उनकी शिकायतों पर पार्टी विचार करेगी और उसे दूर करने की कोशिश करेगी।

भाजपा के पास 105 विधायक मौजूद

गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 और जेडीएस को 35 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा में कांग्रेस-जेडीयू गठबंधन के 115 सदस्य हैं। जबकि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सरकार को बहुमत में बने रहने के लिए 224 सीटों वाली विधानसभा में सरकार के पास 114 विधायकों को होना जरूरी है। सरकार के पास अभी बहुमत से तीन सीट ज्यादा है।