नई दिल्ली। कर्नाटक में सियासी संकट ( Karnataka political crisis ) पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक विधायकों ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। ऐसी कौनसी वजह है जो अब तक काम कर रहे विधायक अब पार्टी के साथ काम करने को तैयार नहीं हैं।

कोई मंत्री पद छोड़ रहा है तो कोई पार्टी से समर्थन वापस ले रहा है। दरअसल कर्नाटक के पूरे सियासी संकट के पीछे तीन बड़े बागियों ( rebel mla ) की अहम भूमिका है। इन्हीं की नाराजगी ने इस समय जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन को अल्पमत के मुहाने पर ला खड़ा किया है।

#Karnataka Chief Minister and JD(S) leader HD Kumaraswamy: I don't have any kind of anxiety about the present political development. I don't want to discuss anything about politics. pic.twitter.com/qsidfRD5Cg