Karnataka Crisis: निर्दलीय समेत 14 विधायक मुंबई से गोवा के लिए रवाना, सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। कर्नाटक में सियासी संकट ( Karnataka political crisis ) गहराता जा रहा है। कांग्रेस और जेडीएस ( Congress-JDS ) के 13 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के सभी 21 मंत्रियों ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में दोबारा कैबिनेट का गठन होगा। हालांकि सियासी संकट को देखते हुए कुमारस्वामी सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली है। वहीं कांग्रेस ने शाम 7 बजे बैठक बुलाई है।

इसके अलावा दो निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार ( Congress-JDS Coalition Government ) से समर्थन वापस ले लिया है।

कर्नाटक में सियासी अपडेट्स:

- निर्दलीय विधायक समेत 14 विधायक मुंबई से गोवा के लिए रवाना

JDS की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स

वहीं JDS ने किसी तरह की अनहोनी से बचने और विधायकों को एकजुटने रखने के लिए रिजॉर्ट बुक कराया है। पार्टी ने तीन दिन के लिए रिजॉर्ट में 35 कमरे बुक किए हैं।

सरकार बचाने के लिए मंत्रियों का इस्तीफा

कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस के सभी 21 मंत्रियों ने इस्‍तीफा दे दिया है। वहीं कर्नाटक के उप मुख्‍यमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीएम एचडी कुमारस्वामी ( Cm HD kumarswamy ) सरकार में कांंग्रेस के सभी मंत्रियों ने सरकार बचाने और बागी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के मकसद से इस्तीफा दिया है।



भाजपा का कोई लेना-देना नहीं

कर्नाटक में जारी सियासी संकट के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवब में कहा कि हमारी पार्टी का कर्नाटक में क्या हो रहा है इससे कोई लेना-देना नहीं है। हमारी पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की और न ही करने का इरादा रखती है।

Defence Minister Rajnath Singh in Lok Sabha: Our party has nothing to do with what is happening in Karnataka. Our party has never indulged in horse trading. pic.twitter.com/EqdWlBnXi1