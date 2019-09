कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल- पीएम मोदी और इमरान खान को बताया एक जैसा नेता

बेंगलूरु। कर्नाटक में कांग्रेसी नेता के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। रामनाथ राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में पीएम मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की तुलना करते हुए दोनों को एक ही तरह का नेता बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और इमरान खान एक ही मां के बेटे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ही नेता चुनाव जीतने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं।

कर्नाटक स्थित दक्षिण कन्नड़ जिले में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किए गए एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रामनाथ राय ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा सरकार को कर्नाटक की कोई फिक्र नहीं है।

डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के पीछे सिद्धारमैया का हाथ, कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन का दावा

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के नेता रामनाथ राय ने कहा, "मोदी और इमरान खान एक ही मां के पुत्र हैं। दोनों चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। दोनों एक ही जैसे नेता हैं।"

