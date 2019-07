कर्नाटक: विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री bs yediyurappa ने फ्लोर टेस्ट की मुश्किल पार कर ली है। सोमवार को येदियुरप्पा ने ध्वनि मत से सदन में बहुमत साबित कर दिया। इस कार्यवाही के तुरंत बाद स्पीकर आरके रमेश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

अब डिप्टी स्पीकर के हवाले सदन

विधानसभा में वित्त विधेयक पारित होने से पहले ही स्पीकर ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। रमेश कुमार ने कहा कि मैं पद इस को छोड़ना चाहता हूं। अब सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर संभालेंगे।

कर्नाटक: अयोग्य विधायक बोले- स्क्रिप्टेड थी स्पीकर की हम पर कार्रवाई

Bengaluru: #Karnataka legislative Assembly Speaker KR Ramesh Kumar tenders his resignation from the post. pic.twitter.com/GW2U63pXQ7