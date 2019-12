कर्नाटक: 15 सीटों पर सुबह से मतदान जारी, बीजेपी के लिए हर हाल में 6 सीटों पर जीत जरूरी

नई दिल्‍ली। कर्नाटक के 15 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। उपचुनाव के नतीजे 9 दिसंबर को आएंगे। उपचुनाव के परिणामों का इंतजार राज्य के सभी प्रमुख दलों को बेसब्री से रहेगा क्योंकि इससे ही यह पता चलेगा कि कर्नाटक में 4 महीने पुरानी बीजेपी सरकार टिकी रहेगी या गिर जाएगी।

#KarnatakaByelection: BJP candidate from Ranebennur Assembly constituency, Arun Kumar Guttur casts his vote at a polling station at Kodiyala Hospet in Ranebennur. pic.twitter.com/WmxLAGbP8P