Karnataka : येदियुरप्पा के मंत्री केएस ईश्वरप्पा बोले - PFI और सिद्धारमैया में कोई अंतर नहीं

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार में कद्दावर मंत्री केएस ईश्रप्पा ने पीएफआई सहित कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई लोगों से कहती है कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा न दें। इसके पीछे पीएफआई वालों का कहना है कि जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो विवादित भूमि है। प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया भी ऐसा ही कहते हैं। उनकी भी यही राय है। सिद्धारमैया और पीएफआई के बीच कोई अंतर नहीं है। वे दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं।

