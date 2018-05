नई दिल्ली। कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने एक बेहद विवादित बयान दिया है। एक रैली को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो लोग वोट नहीं करना चाहते हैं, उनके घर जाओ और हाथ-पैर बांधकर लाओ। बीजेपी प्रत्याशी के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है।

हाथ-पैर बांध कर डलवाओ वोट:येदियुरप्पा

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कर्नाटक के बेलगामी में येदियुरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने कहा, 'अब आराम से मत बैठे। अगर आपको लगता है कि कोई वोटिंग नहीं कर रहा है, तो उसके घर जाओ और उसके हाथ-पैर बांधकर लाओ और उससे महांतेश दोद्दागोडर के पक्ष में वोट दिलवाओ।'

Don't rest now. If you think that somebody isn't voting, go to their homes, tie up their hands & legs & bring them to vote in favour of Mahantesh Doddagoudar (BJP candidate from Kittur): BS Yeddyurappa, BJP CM candidate for #Karnataka in Belagavi pic.twitter.com/lrcZ1FiLkX