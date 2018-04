नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या करने के आरोपियों के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल होेने के बाद विवादों में आए बीजेपी के दो मंत्रियों ने मुफ्ती सरकार इस्तीफा त्यागपत्र दे दिया है। बीजेपी के दोनों मंत्रियों चंद्र प्रकाश गंगा और लाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि अभी सरकार ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है।

#JammuAndKashmir Ministers Chandra Prakash Ganga and Lal Singh submitted their resignations as ministers to state #BJP President Sat Sharma

बीजेपी नेता ने स्वीकार किया रैली में शामिल होना

वहीं, बीजेपी नेता ने यह बात स्वीकार की है कि आरोपियों के समर्थन में निकाली गई हिंदू एकता मंच की रैली में बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री लाल सिंह शामिल हुए थे। बता दें कि एक मार्च को आयोजित हिंदू एकता मंच की रैली में सरकार के दोनों मंत्री शाामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक का वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके अलावा हिंदू एकता रैली में शामिल नेशनल कांफ्रेंस के एक नेता को पार्टी की सदस्यता से जीवन भर के लिए बर्खास्त कर दिया गया। पार्टी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला ने पार्टी के हीरानगर ब्लॉक अध्यक्ष शांति स्वरूप को पार्टी की सदस्यता से आजीवन बर्खास्त कर दिया है। पिछले महीने स्वरूप के एक रैली में शामिल होने की खबरें मीडिया में आने के बाद यह कार्रवाई हुई है।

J&K CM Mehbooba Mufti had expressed her displeasure & asked BJP to remove Ministers Chandra Prakash Ganga and Lal Singh from their positions: Sources #KathuaRapeCase (File Pic) pic.twitter.com/aC3jREpLWp