कठुआ गैंगरेप केस: महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, सजा हो ऐसी जो मिसाल बने

नई दिल्ली। जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में 8 साल की बच्‍ची के साथ गैंगरेप और हत्‍या के मामले में पठानकोट की विशेष अदालत ने 8 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को दोषी करार देने के फैसले का जम्‍मू-कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्‍दुल्‍ला ने स्‍वागत किया है। उन्‍होंने उम्‍मीद जाहिर की है कि विशेष अदालत दोषियों को कड़ी सजा सुनाएगी।

Relieved about Kathua verdict. Credit goes to crime branch team lead by IGP Mujtaba, SSP Jala, Addl SP Naveed , Dep SP Shwetambri , @DeepikaSRajawat & Talib for ensuring facts came to light despite hindrances. People all across 🇮🇳 too galvanised support & stood up for this child

दोषियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने

महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस फैसले का स्वागत करती हूं। यह समय ऐसे घिनौने अपराधों पर राजनीति करने का नहीं है जहां एक 8 साल की बच्चों को नशीले पदार्थ दिए गए, उसका रेप किया गया और फिर मौत की नींद सुला दिया गया। उम्मीद है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था की खामियों का फायदा नहीं उठाया जाएगा और दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी।

Amen to that. The guilty deserve the most severe punishment possible under law. And to those politicians who defended the accused, vilified the victim & threatened the legal system no words of condemnation are enough. #KathuaRapeCase https://t.co/gL2FfRL3rJ