नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर कठुआ गैंगरेप प्रकरण के आरोपियों के समर्थन में आए बीजेपी मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। राज्य की सीएम महबूबा मुफ्ती ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर करते हुए मृतका के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। बता दें कि जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री रहे दोनों मंत्रियों ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया था। चंद्र प्रकाश गंगा व चौधरी लाल सिंह दोनों मंत्री हीरानगर में हिंदू एकता मंच की रैली में भाग लेने के बाद विवादों में घिर गए। रैली में कठुआ दुष्कर्म व हत्या मामले में आरोपियों को बचाने की मांग की गई थी।

पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट जज के घर पर हमला, नवाज शरीफ के मामलों की कर रहे जांच

#JammuAndKashmir Chief Minister Mehbooba Mufti accepted the resignations of state ministers Chandra Prakash Ganga and Lal Singh and forwarded it to J&K Governor. #Kathua rape & murder case (File pic) pic.twitter.com/EkwDxjMPjG