Kerala Assembly Election : ओमन चांडी बोेले - कांग्रेस कल जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की सूची

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। सभी दलों के नेता अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस बीच केरल कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा है कि पार्टी कल अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करेगी।

Congress will announce its list of candidates tomorrow in Delhi. You all have to wait to know who will be the candidate in Nemom constituency, Kerala. There're no disputes in 10 seats, candidates yet to be decided by the party: Congress leader & former Kerala CM Oommen Chandy pic.twitter.com/nu2EKiKDGo