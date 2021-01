Kerala : सीएम विजयन ने मोदी सरकार पर बोला हमला, इस बात का लगाया आरोप

नई दिल्ली। किसान आंदोलन और वेब सीरीज तांडव को लेकर विवादों में घिरी केंद्र सरकार पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार संघीय सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है। ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो केरल की जनता के हितों के खिलाफ हैं। इसे किसी भी नजरिए से जायज नहीं ठहराया जा सकता है।

Kerala Government has approached the Supreme Court against the privatisation of Thiruvananthapuram airport. The case is under the consideration but, Central government has signed the agreement due to its deep interest in this matter: CM Pinarayi Vijayan in assembly pic.twitter.com/qPPmsN0g3W