केरल: बजट भाषण में वित्त मंत्री इसाक बोले- हमें नहीं भूलना चाहिए किसने की महात्मा गांधी की हत्या

तिरुअनंतपुरम। केरल विधानसभा ( Kerala Legislative Assembly ) में शुक्रवार को वित्त मंत्री थॉमस इसाक ( Finance Minister Thomas Isaac ) ने 2020-21 के लिए बजट ( Budget ) पेश की। इस दौरान उनका एक बयान और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ( Father of the Nation Mahatma Gandhi ) की एक तस्वीर को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई।

दरअसल, थॉमस के बजट भाषण के कवर पर महात्मा गांधी की हत्या के दौरान की तस्वीर छपी थी। इसको लेकर थॉमस ने कहा कि बेशक यह मेरा राजनीतिक बयान है, पर मलयाली चित्रकार द्वारा बनाई गई गांधी की हत्या के दौरान की इस तस्वीर से हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम यह नहीं भूलने वाले कि गांधी की हत्या किसने की थी।

उन्होंने कहा कि जब इतिहास फिर से लिखा जा रहा है तब यह याद करना बहुत जरूरी है। NRC के माध्यम से हमारी कुछ यादों को मिटाने की और सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। केरल एकजुटता के साथ खड़ा है।

वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने अपने दो घंटे से अधिक के बजट भाषण की शुरुआत CAA, NRC जैसे ज्वलंतशील मुद्दों से की। उन्होंने अपने भाषण में CAA के खिलाफ उस प्रस्ताव की चर्चा भी की, जिसे केरल विधानसभा में कुछ दिन पहले पारित किया गया है।

Kerala Finance Minister Thomas Isaac: This is important at the times when history is being re-written. There is an attempt to erase some popular memories and use National Register of Citizens (NRC) to divide the population on communal lines. Kerala will stand united. (2/2) https://t.co/RLEkCOrCDn