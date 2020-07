Kerala Gold Smuggling Case: मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर BJP करेगी 18 दिनों की भूख हड़ताल

तिरुवनंतपुरम। केरल में सोने की तस्करी का मामला ( Kerala Gold Smuggling Case ) तूल पकड़ता जा रहा है। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इकाई के नेताओं द्वारा आगामी 1 से 18 अगस्त तक भूख हड़ताल की जाएगी। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ( Kerala CM Pinarayi Vijayan ) के इस्तीफे की मांग की जाएगी। यह जानकारी केरल में भाजपा इकाई द्वारा गुरुवार को एक बयान जारी कर दी गई।

भाजपा ( Bhartiya Janata Party ) द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "यह फैसला भाजपा राज्य कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के खिलाफ आंदोलन तेज करने और हाल ही में सोने की तस्करी के मामले में उनके इस्तीफे की मांग करने के लिए लिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने 1 से 18 अगस्त तक कई स्थानों पर भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। विधायक ओ राजगोपाल तिरुवनंतपुरम में 1 अगस्त को उपवास करेंगे तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन 18 अगस्त को भूख हड़ताल के समापन के दिन एर्नाकुलम में उपवास करेंगे।"

इसमें आगे कहा गया है," केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, कुम्मनम राजशेखरन, पीके कृष्णदास और सीके पद्मनाभन जैसे वरिष्ठ नेता अलग-अलग जिलों में उपवास करेंगे। हड़ताल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी। यह भी फैसला लिया गया है कि हड़ताल के साथ जिलों में आभासी रैलियों का आयोजन किया जाएगा।"

At the stand up protest in my ward demanding the smuggler’s own CM @vijayanpinarayi's resignation. #ResignKeralaCM pic.twitter.com/iQWYoFPD4H