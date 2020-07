Kerala Gold Smuggling: सीएम विजयन ने PM मोदी को पत्र लिखकर की जांच की मांग

तिरुवनंतपुरम। केरल में विशेष चार्टर्ड विमान के जरिये 30 किलोग्राम सोने की तस्करी का मामला ( Kerala Gold Smuggling ) तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ( swapna suresh ) ने जहां केरल उच्च न्यायालय ( Kerala High Court ) में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। वहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ( Kerala CM Pinarayi Vijayan ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

कोरोना महामारी के चलते केरल में सोने की तस्करी बनी आसान, स्मगलरों नेे अपनाया अनोखा तरीका

केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने गुरुवार शाम को कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट देते हुए इस मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा, "पीएम को लिखे पत्र में मैंने एक व्यापक जांच की मांग की है। इस बात से उन्हें अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार सोने की तस्करी के मामले में किसी भी मदद के लिए प्रतिबद्ध है। सोने की तस्करी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "विपक्ष की मांग कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, राजनीति में स्वाभाविक है। वे स्पष्ट रूप से नहीं चाहते कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है।"

