केरल ने इंटरनेट को नागरिक अधिकार बनाया, सीएम विजयन ने की घोषणा

कोच्चि। एक वक्त जब देश में तमाम स्थानों पर कई मौकों पर सरकार इंटरनेट पर पाबंदी लगाती जा रही है, केरल ने इस दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (Pinarayi Vijayan) ने बृहस्पतिवार को घोषणा की जब देश में इंटरनेट पर शिकंजा कसा जा रहा है, प्रदेश में इंटरनेट को एक नागरिक अधिकार बना दिया गया है।

विजयन (Kerala Chief Minister) के मुताबिक, "हम एक ऐसे राज्य हैं, जिसने इंटरनेट कनेक्शन को समाप्त करने के दिनों में इंटरनेट को एक नागरिक अधिकार बना दिया है। यहां तेज इंटरनेट प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप हर घर और कार्यालय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।"

Chief Minister Pinarayi Vijayan inaugurated Ascend Kerala 2020, the global investors meet. The focused efforts of the Government have helped to improve the "Ease Of Doing Business" in the State. The meet is being held at Lulu Bolgatty International Convention Centre in Kochi. pic.twitter.com/mIRDkgNl1J