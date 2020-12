Kerala Election Results: LDF ने बढ़ाई बढ़त, पिछली बार की तुलना में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन

नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय के लिए हुए चुनाव ( Kerala Local Body Election Result ) में वोटों की गिनती जारी है। 1199 स्थानीय निकाय के नतीजों के लिए काउंटिंग की जा रही है। केरल के स्थानीय निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ एलडीएफ ( LDF )अपनी बढ़त बनाए रखा है। जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस की अगुवाई वाली UDF है। इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी NDA भी पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीसरे नंबर पर है।

केरल निकाय चुनाव के ताजा नतीजों की बात करें तो एलडीएफ 7 वार्डों में जीत चुकी है, एनडीए को 3 वार्ड पर जीत मिली है, और यूडीएफ को 1 वार्ड पर जीत मिली है। वहीं डालम म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन में एनडीए ने सीपीएम की अगुवाई वाले LDF को शिकस्त दी है और इस सीट पर कब्जा कर लिया है।

आठ हफ्ते के बच्चे को लगेगा 16 करोड़ का इंजेक्शन, जानिए क्या है एसएमए बीमारी और क्यों हो उसका इतना महंगा इलाज

Kerala: BJP workers celebrate in Thiruvananthapuram, where counting is on, for #KeralaLocalBodyElection2020



As per early trends of the local body poll results, the NDA is leading in 13 wards pic.twitter.com/hbvlBZroqt