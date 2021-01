Kerala : विधानसभा में यूडीएफ ने राज्यपाल के अभिभाषण किया विरोध, सीएम से की पद छोड़ने की मांग

नई दिल्ली। आज से केरल विधानसभा का 22वां सत्र प्रारंभ हुआ। आज केरल विधानसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण को विरोध कांग्रेस नेतृत्व वाली यूनाटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं उन्होंने मांग की कि सीएम पिनराई विजयन को अपना पद छोड़ देना चाहिए।

Thiruvananthapuram: Boycotting Kerala Governor's address Congress-led United Democratic Front (UDF) stages protest in front of Kerala Assembly demanding that Left government led by Pinarayi Vijayan should step down pic.twitter.com/nHHqetMprg