शरद पवार से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे, महाराष्ट्र में Congress-NCP गठबंधन पर चर्चा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा और झारखंड में भी इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती दिख रही है। गठबंधन को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात (kharge met sharad pawar) की।

Delhi: Senior Congress leader Mallikarjun Kharge met NCP Chief Sharad Pawar, today, at latter's residence, both the leaders discussed alliance in Maharashtra . (File pics) pic.twitter.com/gNrvyHm9e3