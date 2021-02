किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से हटाई गईं, तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई को सौंपा गया अतिरक्त प्रभार

पुडुचेरी। दक्षिण भारत के दो राज्यों पुडुचेरी और तमिलनाडु में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले पुडुचेरी में सियासी हलचल तेज हो गया है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटा दिया गया है। किरण बेदी की जगह तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसई सौंदराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

बता दें कि पुडुचेरी में प्रशासनिक कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच में काफी टकराव देखने को मिल रहा था। दोनों के बीच काफी लंबे समय से विवाद था। इसी बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री नारायणसामी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को लेफ्टिनेंट गर्वनर किरण बेदी को वापस बुलाने की याचिका सौंपी थी।

दिल्ली के बाद पुडुचेरी के सीएम ने केंद्र और एलजी के खिलाफ खोला मोर्चा, अदालत जाने की दी धमकी

मालूम हो कि किरण बेदी के सख्त तेवर से परेशान मुख्यमंत्री नारायणसामी ने उन्हें पद से हटाने के लिए मोर्चा खोल रखा था। बीते दिनों किरण बेदी को वापस बुलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया था।

अब किरण बेदी को पद से हटाए जाने के बाद से पुडुचेरी की सियासत में गर्माहट आ गई है। इससे पहले कांग्रेस विधायक के इस्तीफे से सरकार पर संकट के बादल भी मंडराने लगा है।

Dr. Kiran Bedi removed as the Lieutenant Governor of Puducherry



Dr. Tamilisai Soundararajan, Governor of Telangana, given additional charge as Lieutenant Governor of Puducherry pic.twitter.com/pSOoIgcCJK