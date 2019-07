मुफ्ती के जर्सी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, बोले- इसे धर्म से ना जोड़ें

नई दिल्ली। विश्वकप में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया की हार के बाद उनकी जर्सी ( India cricket jersey ) पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इस हार के लिए महबूबा मुफ्ती ने भगवा जर्सी को जिम्मेदार बताकर नई बहस को छेड़ दिया है। अब महबूबा मुफ्ती ( mehbooba mufti ) के बयान पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। किरण रिजिजू ( Union Minister Kiren Rijiju ) ने महबूबा को नसीहत दी है कि वे खेल को धर्म से जोड़कर ना देखें।



केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( ) के उस बयान पर कड़ा एतराज जताया कि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ऑरेंज जर्सी की वजह से हारी। उन्होंने महबूबा के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीडीपी नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

यही नहीं उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को खेल के साथ धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। जर्सी का रंग किसी धर्म को ध्यान में रखकर नहीं बदला गया था।

उधर.. बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान उनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम दर्शाता है। इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान के वर्ल्र्ड कप से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती का इस तरह का बयान आना लाजिमी है।

