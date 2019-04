लोकसभा चुनाव 2019: BJP से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद को झारखंड के धनबाद से मिला टिकट

नई दिल्ली। बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस से हाथ मिलाने वाले नेता और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद झारखंड के धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस की तरफ से जारी इस सूची में झारखंड के लिए दो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।

Jharkhand: Kirti Azad and Kalicharan Munda to contest for Congress from Dhanbad and Khunti respectively. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/ejYSApmzeI