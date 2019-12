जानिए दिल्ली के किन इलाकों में बंद है इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग सुविधाएं?

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CCA ) के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन सुबह से जारी है। दिल्‍ली में गुरुवार को इसका कई इलाकों में असर भी दिखा। जोरदार प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर दिल्ली के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही कॉलिंग और एसएमएस सेवा को भी रोक दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं कि दिल्‍ली के किन-किन में मोबाइल सेवाओं पर है रोक।

इन क्षेत्रों में है टेलीकॉल सेवाएं बंद

टेलीकॉम कंपनियों ने तो कॉलिंग, एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर मैसेज भी जारी किया है। एयरटेल ने कहा कि हमने सरकार के आदेश पर दिल्ली के कई इलाकों में कॉलिंग, एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद रोक को हटा दी जाएगी।

एयरटेल के साथ ही वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने भी दिल्ली के कुछ इलाकों में कॉलिंग, एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। टेलिकॉम कंपनियों ने दिल्ली के मंडी हाउस, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, जामिया नगर, शाहीन बाग और बवाना में सेवाएं रोक दी हैं।

क्‍यों किया बंद?

जानकारी के मुताबिक CAA का विरोध को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन में शुरुआती चरण में विरोधी दलों को लोगों का समर्थन नहीं मिला। लेकिन गुरुवार को विरोध प्रदर्शन की जानकारी सोशल मीडिया से मिलने के बाद काफी संख्‍या में लोग शामिल हुए हैं। इस बात को ध्‍यान में रखते हुए न केवल मोबाइल कॉलिंग सुविधा को बल्कि एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट सुविधा को भी कुछ क्षेत्रों में बंद रखने का निर्देश दिया गया।

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Entry & exit gates of Rajiv Chowk are closed. Interchange facility is available at this station. https://t.co/Vso0zcPMQh