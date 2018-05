नई दिल्लीः कर्नाटक में सियासी ड्रामे में आखिरकार वही हुआ जिसका बीजेपी को डर था। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। एक ओर जहां बीजेपी रक्षात्मक रवैया अपना रही है वहीं अब विपक्ष राज्यपाल के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने राज्यपाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। आइए आपको बताते हैं कर्नाटक विधानसभा में आज क्या-क्या हुआ।

शाम चार बजे का घटनाक्रम

कर्नाटक विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से शाम को चार बजे इस्तीफा दे दिया। त्याग पत्र देने से पहले येदियुरप्पा ने भावात्मक भाषण दिया। येदियुरप्पा ने कहा कि वे प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सरकार चलाना चाहते थे लेकिन अवसरवादी राजनीति से वे आहत हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के किसान बदहाल हैं। येदियुरप्पा ने विधानसभा में उम्मीद जताई कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और वे एक बार फिर जीत कर्नाटक में सरकार बनाएंगे।

पहले विधायकों ने ली शपथ

सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के.जी बोपैया ने सदन में विभिन्न दलों के विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे अंत में कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा पाटिल ने शपथ ग्रहण किया। इसके बाद बीजेपी के सोमशेखर रेड्डी को शपथ दिलाई गई। सदन में सारे घटनाक्रम को देखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेता दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, सदानंद गौड़ा और गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत प्रमुख रूप से शामिल हैं।

दोपहर 3:35 पर शुरु हुई सदन की कार्यवाही

आज दोपहर 3 बजकर 35 मिनट पर कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार पार्टी के कई विधायकों के साथ सदन में पहुंचे। इस दौरान धीर-धीरे सभी दलों के विधायक सदन में पहुंचने लगे। सदन की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट किया गया। सदन की कार्रवाही शुरू होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का दावा किया।





