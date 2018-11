चुनाव से ऐन पहले इस दिग्गज नेता ने टीआरएस को दिया झटका, राहुल गांधी से मिलाया हाथ

नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। वहीं, छत्तीसगढ़ में मंगलवार को वोटिंग भी हो गई। अभी चार राज्यों में मतदान होना बाकी है। जिन राज्यों में मतदान होना है, उनमें मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। लेकिन, तेलंगाना में टीआरएस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता और सांसद कोंडा विशेश्वर रेड्डी ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं, बुधवार को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

राहुल से रेड्डी ने मिलाया हाथ

कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। चर्चा यह भी है कि एक और दिग्गज नेता उनके साथ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। कोंडा ने इस्तीफे से पहले पार्टी मुखिया को तीन पन्नों का एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पार्टी से जुड़ी कई शिकायतें भी लिखी हैं। विशेश्वर रेड्डी तेलंगाना में उस रेड्डी समुदाय से आते हैं, जहां इस समुदाय की राजनीतिक हैसियत काफी अच्छी है। रेड्डी ने जब राहुल गांधी से हाथ मिला लिया है ऐसे में अब यह माना जाने लगा है कि उनके इस मिलने का असर विधानसभा चुनाव में टीसीआर पर सीधा पड़ेगा।

MP from Chevella, Konda Vishweshwar Reddy who had resigned from Telangana Rashtra Samithi (TRS) yesterday, meets Congress President Rahul Gandhi in Delhi pic.twitter.com/egPeFT59p8