नई दिल्‍ली। कर्नाटक सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। येदियुरप्‍पा सरकार ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि जो मुसलमान देशभक्त मुसलमान होगा वो भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) को ही वोट देगा।

पाकिस्तान की पैरवी करने वाले मुस्लिम बीजेपी को वोट देने से कतराएंगे। ऐसा इसलिए कि सही मायने में बीजेपी ही देशहित की चिंता करने वाली पार्टी है।

Karnataka minister KS Eshwarappa in Bengaluru yesterday: Patriotic Muslims will vote in favour of Bharatiya Janata Party (BJP) and those who are in favour of Pakistan will hesitate to vote in favour of BJP. pic.twitter.com/i6Tv88c89A