कर्नाटक: कांग्रेस विधायकों ने किया सीएम का विरोध, कुमारस्वामी ने दी पद छोड़ने की धमकी

नई दिल्ली। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी संकट गहरा गया है। अब कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का विरोध शुरू कर दिया है। इस विरोध के कुमारस्वामी ने भी ऐसा बयान दिया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायकों के विरोध पर स्वामी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की धमकी दी है।

#WATCH : Karnataka CM HD Kumaraswamy says "...If they want to continue with the same thing, I am ready to step down. They are crossing the line", when asked 'Congress MLAs are saying that Siddaramaiah is their CM'.' pic.twitter.com/qwErh4aEq4

कुमारस्वामी ने दी मुख्यमंत्री पद छोड़ने की धमकी

मुख्यमंत्री स्वामी ने कहा कि कांग्रेस विधायक अपनी सीमा लांघ रहे हैं और कांग्रेस नेता उन पर लगाम लगाएं। गौरतलब है कि कुमारस्‍वामी का बयान ऐसे समय पर आया है जब सिद्धारमैया के समर्थक विधायकों ने उन्‍हें अपना सीएम बताया था। मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्‍व को इन सब मुद्दों को देखना होगा। मैं इसको लेकर बहुत चिंतित नहीं हूं। यदि वे इन सबके साथ जारी रखना चाहते हैं, तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। वे सीमा रेखा लांघ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को अपने विधायकों को नियंत्रण में रखना होगा।

Karnataka CM when asked 'Congress MLAs say Siddaramaiah is their leader': Congress leaders have to watch all that issues, I'm not the concerned person for it. If they want to continue with it,I'm ready to step down. They're crossing line...Congress leaders must control their MLAs pic.twitter.com/c1eD3TUas5