Ladakh : जेपी नड्डा ने गाइलसन को दी LAHDC का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव में पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने पार्टी के नेता ताशी गाइलसन को परिषद का अध्यक्ष और टर्सिंग अंगचुक को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। साथ ही नड्डा ने कहा है कि लद्दाख में बीजेपी की जीत इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लद्दाख के लोगों को अटूट भरोसा है।

