नई दिल्ली। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने महिला पत्रकार का गाल थपथपाने के मामले में बुधवार को माफी मांग ली है लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी पत्रकार और विपक्ष इस घटना की निंदा कर रहे हैं। खुद महिला पत्रकार लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम ने राज्यपाल के माफीनामे को स्वीकार करते हुए उनकी नियत पर सवाल उठाए हैं।

Your Excellency, I have with me your letter expressing regret at what happened at the press conference in Chennai the previous day. I accept your apology, even though I am not convinced about your contention that you did it to appreciate a question I asked @TheWeekLive pic.twitter.com/JhjPOQy8UW

माफी स्वीकार लेकिन तर्क नहीं: सुब्रह्मण्यम

राज्यपाल के पत्र पर सुब्रह्मण्यम ने ट्विटर लिखा कि महोदय, चेन्नई में संवाददाता सम्मेलन के दौरान जो कुछ हुआ, उसपर खेद प्रकट करने वाला आपका पत्र मुझे मिल गया है... मैं आपकी माफी स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूं कि आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरा गाल थपथपाया।

ये भी पढ़ें: Video: बसवेश्वर भगवान के गले में नहीं पहुंची शाह की माला, हंस पड़े येदियुरप्पा

पोती समझकर थपथपया था गाल: राज्यपाल

तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन समाप्त होने के बाद एक वरिष्ठ महिला पत्रकार का गाल थपथपाने के मामले में बुधवार को माफी मांग ली। घटना की काफी निंदा हुई थी। तमिलनाडु राजभवन की ओर से लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम को जारी पत्र में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि मैं आपकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए खेद प्रकट करता हूं और माफी मांगता हूं। पुरोहित ने कहा कि जब हमलोग संवाददाता सम्मेलन समाप्त कर जाने वाले थे, आपने मुझसे (मंगलवार को) प्रश्न पूछा। आपने अच्छा प्रश्न किया था। इसलिए उस प्रश्न की प्रशंसा के तौर पर, मैंने आपको अपनी पोती की तरह समझ कर आपके गाल को थपथपाया।

मैं खुद पत्रकार रहा हूं: पुरोहित

पुरोहित ने कहा कि वह खुद ही 40 वर्षो तक पत्रकार रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैंने आपके मेल से समझा है कि आपको उस घटना से दुख पहुंचा है। मैं आपकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगता हूं।

Even if the intention is above suspicion, a person who holds a public office has to understand that there is a decorum to it and violating a woman journalist’s personal space does not reflect the dignity or the respect which should be shown to any human being.