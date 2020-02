लालू यादव नहीं फिलहाल नहीं जाएंगे एम्स, रिम्स बोर्ड ने लिया अहम फैसला

नई दिल्ली। रांची के रिम्स अस्पताल ( RIMS ) में इलाज करवा रहे राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( Lalu prasad yadav ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिम्स की मेडिकल बोर्ड ने लालू की सेहत से जुड़ा अहम फैसला लिया है। इसके तहत फिलहाल लालू प्रसाद यादव को अभी दिल्ली स्थित एम्स ( AIIMS )नहीं भेजा जाएगा।

रिम्‍स की मेडिकल बोर्ड ने 12गंभीर बीमारियों से पीड़ित लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद यह फैसला लिया है।

Jharkhand: Former Bihar CM & RJD Chief Lalu Prasad Yadav to remain admitted at RIMS Hospital, Ranchi after the medical board opined in a meeting today that he is receiving appropriate treatment. He is suffering from multiple diseases, including 3rd stage of chronic kidney disease pic.twitter.com/JCMwxPZ6KH