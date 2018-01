Live: चारा घोटाले के एक और केस में लालू को 5 साल की सजा, RJD बोली- मोदी को नहीं छोड़ेंगे

रांची: चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा केस में लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान हो गया है। रांची की सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 10 लाख रुएए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढे आठ साल की सजा हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी देवघर कोषागार घोटाले में लालू को साढे तीन साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं चारा घोटाले के पहले केस में लालू को पांच साल की सजा हुई थी, जिसमें वो अभी जमानत पर हैं।

इससे पहले बुधवार को ही अदालत ने लालू समेत 12 लोगों को चाईबासा केस में दोषी करार दिया था। 34 करोड़ के इस घोटाले में अदालत ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा केस तीसरा मामला है, जिसमें लालू को सजा सुनाई गई है।

- लालू यादव के अलावा जग्गनाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

- लालू को पांच साल की सजा पर आरजेडी नेता रघुवंध प्रसाद ने कहा कि हम जमानत के लिए अपील करेंगे और मोदी को तो हम छोड़ेंगे नहीं।

- इस केस में आरोपी महिलाओं को भी 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। महिलाओं पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

तेजस्वी ने कहा- हाईकोर्ट में करेंगे अपील

वहीं दूसरी तरफ लालू को तीसरे केस में दोषी करार दिए जाने के बाद बिहार की सियासत में सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2019 के चुनाव से पहले ये हमें डराने की कोशिश की जा रही है और हम इस केस को लेकर अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने ही लालू को फंसवाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कैबिनेट में ही कितने दागी बैठे हुए हैं, उन पर कुछ नहीं होता। तेजस्वी ने कहा कि ये नीतीश कुमार की साजिश है कि वो 2018 में चुनाव करवाना चाहते हैं।

People know how BJP,RSS and more importantly Nitish Kumar have conspired against Lalu ji. We will approach higher courts against all these verdicts: Tejashwi Yadav on Lalu Yadav convicted in third fodder scam case pic.twitter.com/z8vnudcSBe