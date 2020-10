अन्य राज्यों में भूमि कानून जम्मू-कश्मीर में नए भूमि कानूनों से अधिक मजबूत: Omar Abdullah

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही हैै। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि अन्य राज्यों में भूमि कानून जम्मू-कश्मीर में नए भूमि कानूनों से अधिक मजबूत हैं। आज भी भारत के लोग एचपी, लक्षद्वीप, नागालैंड में जमीन नहीं खरीद सकते हैं ... उन्होंने कहा कि पता नहीं कि जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की हमारी गलती क्या है। अगर हम इसके खिलाफ बोलते हैं, तो हमें राष्ट्र-विरोधी कहा जाता है।

Land laws in other states are stronger than new land laws in J&K. Even today people of India can't buy land in HP, Lakshadweep, Nagaland...Don't know what's our fault that buying land in J&K has been allowed. If we speak against it, we're called anti-national: Omar Abdullah, NC pic.twitter.com/eEHa0clvH1