एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हॉर्ट अटैक से मौत

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिवंगत नेता एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत हो गई। हॉर्ट अटैक आने से शेखर की मौत हुई है। रोहित शेखर 39 साल के थे। डिफेंस कॉलोनी में अपनी पत्नी और मां के साथ रहते थे। एकाएक उनकी तबीयत खराब हुई। परिवार के लोग उन्हें साकेत के एक निजी अस्पताल लेकर गए । लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।दिल्ली के साउथ डीसीपी विजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। विजय कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत हो गई। उन्हें साकेत का मैक्स अस्पताल ले जाया गया था। वहां मृत घोषित कर दिया गया।

DCP South Delhi Vijay Kumar: Rohit Shekhar Tiwari, son of late former Uttar Pradesh and Uttarakhand CM N D Tiwari , has been brought dead to Max Saket hospital.Further details are awaited. pic.twitter.com/PedZ53NECz