असम कांग्रेस से निष्कासित विधायकों ने थामा भाजपा का दामन

असम। देश के कई राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला बादस्तूर जारी है। पश्चिम बंगाल में तो यह दौर लगातार देखने को मिल ही रहा है। अब असम से भी ऐसा मामला सामने आया है। असम भाजपा में कांग्रेस से निष्कासित विधायकों ने भाजपा ज्वाइन किया है।

Assam: Expelled Congress MLAs Rajdeep Gowala and Ajanta Neog (from right) join BJP in presence of State Minister Himanta Biswa Sarma in Guwahati. pic.twitter.com/zaqxSKibKn