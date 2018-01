बजट सत्र अभिभाषण: तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण पर जोर, साढ़े तीन साल में कम हुई महंगाई- राष्ट्रपति

नई दिल्ली: सोमवार से संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही शुरू हुआ। राष्ट्रपति कोविंद ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि ये सरकार कमजोर वर्गों के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति ने सरकार की चल रही योजनाएं नीतियां और भावी एजेंडा को पेश किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि 2018 नए भारत के सपनों को साकार का साल है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि 2019 को स्वच्छ बनाकर बापू को श्रद्धांजलि देना है। अभिभाषण में कोविंद ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण है। सरकार ने बेटियों के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू की। इसके बेहतर परिणाम को देखते हुए इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक किया गया। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित, 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। अब कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अधिक समय मिला करेगा।

31 करोड़ लोगों के खुले खाते

उन्‍होंने कहा कि ‘जनधन योजना’ के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि साढ़े तीन साल में महंगाई में कमी आई है।

2018 ka saal naye Bharat ke sapne ko saakaar karne ke liye: President Ram Nath Kovind — ANI (@ANI) January 29, 2018

It is our duty that when we celebrate Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary in 2019 we pay tribute to him by making our country completely clean: President Ram Nath Kovind #BudgetSession pic.twitter.com/pmvw5SY5HV — ANI (@ANI) January 29, 2018

तीन तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं के हित में

बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार ने संसद में तीन तलाक बिल पेश किया, जल्द ही इसे कानून भी बनाया जाएगा। ये बिल मुस्लिम महिलाओं के हित में है।

किसानों के हितों का रखा गया है पूरा ख्याल

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखना मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता है। 2022 तक मेरी सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं। सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है । उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए की ‘डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि’ के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी तेजी से चल रहा है। दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सरकार गंभीर

राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है। अब लोग अपना स्टार्ट अप के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले रहे हैं। ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है।

2019 तक हर गांवों को सड़क से जोड़ने का टारगेट

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ने का है। अभी तक 82 फीसदी गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। सौभाग्य योजना से 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है।

Our nation is the youngest nation. My govt started Start Up India, Stand Up India, Skill India and Pradhanmantri Mudra Yojana to help the youth of the country to realise their dreams & make them self employed: President Kovind #BudgetSession pic.twitter.com/fIA81lraue — ANI (@ANI) January 29, 2018

To bring everyone closer to development, work under 'Pradhanmantri Gram Sadak Yojana' is being done speedily. In 2014 only 56% villages were connected to roads, today more than 82% villages have road connectivity with the majority being in remote areas: Pres Kovind #BudgetSession pic.twitter.com/JuFeukCE1A — ANI (@ANI) January 29, 2018

1 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगे बजट पेश

वित्त मंत्री अरुण जेटली आज वित्तीय वर्ष 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश करेंगे। वित्त मंत्री के साथ इस बजट को तैयार करने में कई लोग लगे हुए हैं. हंसमुख अधिया वित्त सचिव हैं। 1981 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा।

मुस्लिम महिलाओं को दें उपहार-मोदी

अभिभाषण से पहले संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से निवदेन करुंगा कि इस बजट संत्र में तीन तलाक बिल पास करवाएं और नए साल पर मुस्लिम महिलाओं को एक अच्छा उपहार दें।

बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर

रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से बजट सत्र में तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस विधेयक पर आम सहमति बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से बजट सत्र को सफल बनाने की अपील की है। बता दें कि यह बैठक संसद भवन की लाइब्रेरी में चल रही यह बैठक संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई थी।