राहुल गांधी ने ली कांग्रेस के हार की जिम्मेदारी, भाजपा, मोदी और स्मृति ईरानी को दी जीत की बधाई

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी की लहर सुनामी बनर उभरी है। इस चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। सूत्रों के हवाले से आ रही इस खबर को लेकर फिलहाल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेसवार्ता में राहुल गांधी ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली। इसके बाद उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी को जीत के लिए बधाई दी। इस दौरान पार्टी प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला भी मौजूद रहे।



दो विचारधार की लड़ाई

राहुल गांधी तय समय के मुताबिक करीब 5.45 पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं पर लड़ा गया। एक विचारधार भाजपा और मोदी की विचारधार जबकि दूसरी कांग्रेस की विचारधारा। जनता ने एक बार फिर भाजपा की विचारधार को स्वीकार किया है। जिसका हम सम्मान करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस की विचारधार को पसंद करने वाले देश में कई लोग हैं जिन्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस जरूर वापसी करेगी।

Congress President Rahul Gandhi concedes defeat in Amethi, says, "I respect the decision and congratulate Smriti Irani ji." #ElectionResults2019 pic.twitter.com/Y4tIYhteXU

कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी ढांढस

कांग्रेस के प्रदर्शन से निराश और हताश नेता और कार्यकर्ताओं को भी राहुल गांधी ने ढांढस दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये वक्त हिम्मत और सब्र रखने का है। अमेठी में हार के सवाल पर राहुल गांधी स्मृति ईरानी को बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि स्मृति अमेठीवासियों का प्यार से ध्यान रखें।

Congress General Secretary for UP east, Priyanka Gandhi Vadra: We accept people's verdict and congratulate PM Modi and BJP workers. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/dMuzXTQ8u1