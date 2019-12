पीएम नरेंद्र मोदी दिल्लीवासियों से बोले- मेरे VIP आप हैं

नई दिल्‍ली। देश की राजधानी दिल्ली की 1,734 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी ( BJP) ने धन्‍यवाद रैली कर पीएम नरेंद्र मोदी ( Pm Narendra Modi ) का आभार जताया। इस रैली में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर दिल्ली बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

धन्‍यवाद रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा लगवाया। उन्होंने नारा दिया- विविधता में एकता, भारत की विशेषता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले 40 लाख लोगों के जीवन में नया सवेरा आया है। पीएम ने कहा कि लोगों के जीवन में नया अवसर अवसर बीजेपी को मिला। पीएम ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों को संपूर्ण अधिकार मिला है।

PM Narendra Modi on unauthorised colonies: You should know what those people, whom you were asking for something for yourself, were doing. They had illegally given 2000 lavish bungalows to their people. No one knows what was given to whom in lieu of that. pic.twitter.com/X55mNLFI5o — ANI (@ANI) December 22, 2019

उन्होंने कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद इतनी बड़ी आबादी को अनिश्चितता, डर, छल कपट और झूठे चुनावी वादों से गुजरना पड़ा है। समस्याओं को लटकाकर रखना हमारे संस्कार नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोरी ने रैली में लोगों से कहा कि समस्याओं को लटकाकर रखना हमारा संस्कार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ बेशर्म लोग धीमी गति से काम करते हुए लटकाकर रखते थे।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली वालों की समस्या को कभी ईमानदारी से हल करने के लिए इच्छा नहीं दिखाई। रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार में अमीरों को छूट दी गई और गरीबों का हक मारा गया। PM मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली के पॉश इलाकों में 2,000 बंगले वीआईपी लोगों को दिए।

PM Narendra Modi: Had the Delhi govt not politicised the phase 4 project of Delhi metro, its work would have started much earlier. That is why I say that those who do politics in your name, never understood your pain, they never intended to do that. pic.twitter.com/aXvGcA1rXx — ANI (@ANI) December 22, 2019

अब आप सोचिए जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था वो खुद क्या कर रहे थे? इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2 हजार से ज्यादा बंगले, अवैध तरीके से अपने करीबियों को दे रखे थे। हमने इसे खाली कराया। उन्हें वीआईपी मुबारक हो, मेरे वीआईपी आप हो। बता दें कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से करीब 40 लाख लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

PM: Some political parties are spreading rumours, they're misleading people & inciting them. I want to ask them, when we authroised the unauthrosied colonies, did we ask anyone their religion? Did we ask which political party they support? Did we ask for documents from 1970,1980? pic.twitter.com/UATYXnzjxS — ANI (@ANI) December 22, 2019

बीजेपी नेताओं का कहना है कि 7 सांसदों, 281 मंडल अध्यक्षों, निगम पार्षदों, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। हर मंडल से कम से कम पांच सौ लोगों को रैली में लाने के लिए पार्टी ने कहा है। पार्टी नेता भारी भीड़ जुटाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। 14 दिसम्बर को कांग्रेस ने इसी मैदान में भारत बचाओ रैली की थी।

PM Modi: Hindus, Muslims, Sikhs, Christians all were befitted, everyone who lives here was benefitted. Why did we do this? Because we live for the love of the country. We are dedicated to the mantra of 'Sabka saath, sabka vikas' https://t.co/eHAhBanbAV — ANI (@ANI) December 22, 2019

इस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी की माफी की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है, वह राहुल गांधी हैं और माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी का इशारा हिंदूवादी नेता दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 14 नवंबर, 1913 को ब्रिटिश सरकार को लिखे गए माफी के पत्र की तरफ था जिसे उन्होंने अंडमान के सेल्युलर जेल में बंद रहने के दौरान लिखा था।