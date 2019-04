दक्षिण में राहुल गांधी ने दिखाया दम, बोले- नागपुर से नहीं तमिलनाडु से ही चलेगी यहां की सरकार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद राजनीतिक दल दूसरे और तीसरे चरण के प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। यहां कांग्रेस अध्यक्ष एक के बाद एक चार रैलियों के जरिये जनता से पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। पहली रैली के लिए राहुल गांधी सबसे पहले कृष्णागिरी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु की सरकार तमिलनाडु से ही चलेगी ना कि नागपुर से। राहुल ने कहा कि एम के स्टालिन तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। रफाल के मुद्दे से लेकर वोट के लिए सेना के इस्तेमाल पर भी जमकर घेरा।



राहुल के संबोधन से पहले गिरा मंच

आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को तमिलनाडु में रहेंगे। राहुल गांधी यहां कृष्णागिरी, सालेम, थेनी और मदुरै में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हालांकिरैली से पहले ही राहुल गांधी की एक चुनावी सभा के लिए बनाया गया मंच गिर गया। हालांकि, इस घटना में किसी के भी हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। राहुल गाँधी यहां पार्टी के प्रत्याशी ई. वी. के. एस. इलांगोवन के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे। यह मंच थेनी-अन्नानजी मार्ग के समीप भव्य तरीके से बनाया गया था।

Congress President Rahul Gandhi in Krishnagiri: We will never ever let the people of Tamil Nadu be ruled by Nagpur. Tamil Nadu is going to be ruled from Tamil Nadu & MK Stalin is going to be the Chief Minister of Tamil Nadu. pic.twitter.com/GJlZ8qs3Lk