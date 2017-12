LIVE: विजय रूपाणी दोबारा बने गुजरात के CM, 20 मंत्रियों ने भी ली शपथ

अहमदाबाद/गांधीनगर. गुजरात में विजय रूपाणी के नेतृत्व में भाजपा की नई सरकार आज शपथ ली। विधानसभा परिसर के पास खुले मैदान में आयोजित होने वाले समारोह में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री और एक दर्जन राज्य मंत्रियों के शपथ ली। रूपाणी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले 7 अगस्त 2016 को सीएम पद की शपथ ली थी। सीएम रूपाणी के साथ ही सौरभ पटेल, गणपथ सिंह वासवा, प्रदीप सिंह जडेजा, कौशिक पटेल, आरसी फालडू, भुपेन्द्र सिहं, जयेश रादडिया,दिलीप ठाकुर, ईश्वर भाई, किशोर कनानी, परबत पटेल, जयदरथ सिंह परमार, विभादरी देवी, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबड़, वासणभाई गोपालभाई, रामणलाल नानूभाई आदि 20 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्य में भाजपा के लगातार छठी बार सरकार बनाने के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित सभी 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कई केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी पहुंचे।। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी व बिहार के सीएम नितीश कुमार भी समारोह में हुए शामिल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी व बिहार के सीएम नितीश कुमार भी समारोह में हुए शामिल।

Gandhinagar: Dilipkumar Viraji Thakor, Ishwarbhai Ramanbhai Parmar and Pradipsinh Jadeja take oath as ministers in Gujarat government pic.twitter.com/wI0b8HUCAn

ये सीएम रहे मौजूद

योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), मनोहर पर्रिकर (गोवा), त्रिवेन्द्र रावत (उत्तराखंड), सर्बानंद सोनोवाल (असम), रघुबर दास (झारखंड)।

पंडाल बनाते समय श्रमिक की मौत

वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुजरात विधानसभा परिसर के पास खुले मैदान में मंगलवार को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल को बनाते समय हुए एक हादसे में एक मजूदर की जान चली गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है।

#Gujarat Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, Rajasthan CM Vasundhara Raje Scindia and Chhattisgarh CM Raman Singh at swearing-in ceremony of CM elect Vijay Rupani and others in Gandhinagar pic.twitter.com/bWv98XjeQp