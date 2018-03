नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव के तहत शुक्रवार सुबह से चल रही वोटिंग खत्म हो गई है और नतीजे आ गए हैं। राज्य सभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित सभी राज्यों में वोटिंग हुई है। यूपी में बीजेपी ने 9 सीटों पर बाजी मार ली है, वहीं सपा का भी एक उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल रहा है। जबकि बसपा का प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है। 10वीं सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अनिल अग्रवाल ने बीएसपी के प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर को हराया है। इसके अलावा 38 वोट के साथ सपा उम्मीदवार जया बच्चन भी चुनाव जीत चुकी हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्य सभा की 10 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी और सपा-बसपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था।

This is the victory of democracy & it is for the welfare of #UttarPradesh : Mahendra Nath Pandey, BJP State President on #RajyaSabhaElections result pic.twitter.com/YcVwLZDlmV

58 सीटों के लिए मतदान खत्म

बता दें कि देश भर में राज्यसभा की 58 सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए मतदान होना था, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है और एक सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है। यूपी में बैलेट पेपर में कुछ आपत्तियों के चलते काउंटिंग को रोक दिया गया था, जिसके एक घंटे बाद दोबारा मतदान शुरू किया गया। राज्य सभा की यह 10वीं सीट काफी सस्पेंस वाली सीट मानी जा रही थी। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी को राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है।

जीतने वाले प्रत्याशी बीजेपी

1— अरुण जेटली

2— अनिल जैन

3— जीवीएल नरसिम्हा राज

4— विजयपाल तोमर

5— कांता कर्दम

6— अशोक बाजपेयी

7— हरनाथ यादव

8— सकलदीप राजभर

9— अनिल अग्रवाल

सपा का विजय प्रत्याशी

— जया बच्चन

वेस्ट बंगाल की 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस

सबसे पहले छत्तीसगढ़ से बीजेपी की सरोज पांडे ने चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कांग्रेस के लेखराम साहू को मात दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभी की एकमात्र सीट थी, जहां चुनाव होना था। वेस्ट बंगाल की 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। टीएमसी की ओर से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों में नदीमुल हक, सुभाशीष चक्रवर्ती, अबीर बिस्वास और शांतनु सेन हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने जीत हासिल की है। सिंघवी ने इसका श्रेय विधायकों को दिया है।

Congress Abhishek Manu Singhvi wins Rajya Sabha elections from West Bengal, says, 'it is humbling and uplifting, it is a result of cooperation between different groups and MLAs.' pic.twitter.com/abs8Ym5NBv