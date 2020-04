Lockdown: सीएम उद्धव ठाकरे की अपील - केंद्र महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली। देशभर में लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) के चलते महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) ने मंगलवार देर रात केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। ताकि प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट जाएं।

If Central Govt is anticipating a rise in transmission of #COVID19 between April 30 & May 15,then it must consider if it can utilise the time at hand to arrange for special trains to send them back home&issue guidelines about this by April-end: Maharashtra Chief Minister's Office https://t.co/yB2z180Wzy