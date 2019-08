Live Blog: लोकसभा से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास, पक्ष में 370 और विपक्ष में 70 वोट

नई दिल्ली। लोकसभा से भी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया। यानी इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाने का रास्ता साफ हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में 370 और विपक्ष में 70 वोट डाले गए। वहीं जम्मू-कश्मीर में आर्थिक तौर पर आरक्षण बिल के समर्थन में 366 वोट डाले गए जबकि 66 वोट विपक्ष की ओर से पड़े। हालांकि सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया। इसके अलावा राज्यसभा से पास केंद्र शासित राज्य बनाने वाले बिल के पक्ष में 367 और विपक्ष में 67 वोट डाले गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकाउट कर दिया।

पूरा देश मोदी को याद रखेगा- अमित शाह

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने बिल को सदन में पेश किया। पीएम मोदी भी संसद में मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह पुनर्गठन बिल पर जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि 70 साल की टीस खत्म हो रही है। पीएम मोदी की दृढ इच्छाशक्ति को नमन करता हूं। धारा 370 हटाने के लिए पूरा देश मोदी को याद रखेगा।

शाह ने कहा कि विरोधी भी चाहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटे। अमित शाह ने कहा कि धारा 370 के अंदर 2 बार संशोधन कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बगैर गृहमंत्री ने तंज कसा । उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र में नेहरू लेकर गए थे।

Amit Shah in Lok Sabha: Who took Kashmir to the United Nations, it was Pandit Jawaharlal Nehru. History will decide if this decision (to revoke 370) is right or not, but whenever it will be discussed, PM Narendra Modi will be remembered by the people pic.twitter.com/MZGbkK9NqB