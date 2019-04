नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह यहां चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10.40 बजे दावणगेरे कर्नाटक से करेंगे। इसके बाद अमित शाह दोहपर 12.40 बजे तुमाकुरू में जनसभा को संबोधित करेंगे।

