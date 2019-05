मिदनापुर: ममता बनर्जी को अमित शाह की चुनौती- 'जय श्री राम का नारा लगाने से रोक कर दिखाएं'

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां भाजपा अध्यक्ष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह 3 दिन से देख रहे हैं कि बंगाल में जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी को ऐतराज हो रहा है। वह ममता दीदी से पूछना चाहते हैं कि दीदी अगर हम श्री राम का नाम भारत में नहीं लेंगे तो पाकिस्तान में लेंगे क्या?

उन्होंने कहा कि ममता दीदी कहती है कि वह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। ममता दीदी देश के संविधान पर विश्वास करती भी हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि ममता के न मानने से कुछ नहीं होगा। मोदी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी को हमारी बहन भारती घोष से कुछ ज्यादा ही प्यार है। क्योंकि भारती जी ने ममता के गैरकानूनी आर्डर को लेने से अस्वीकार कर दिया था। आज आप के उत्साह को देखकर वह कह सकते हैं कि भारती जी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाली है।

Amit Shah in Ghatal, WB: Mamata Didi said that she doesn't consider Modi ji as Prime Minister. According to the Constitution,whosoever people of the country elect is the PM. Aapke na manne se kuch nahi hota, aur 5 saal ki taiyari kar lo Modi Ji phirse ekbar PM ban ne ja rahe hai. pic.twitter.com/iCUZnDt1d8