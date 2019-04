लोकसभा चुनाव 2019: आम लोगों के साथ नेताओं और अभिनेताओं में भी वोट डालने का जोश

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान के इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चरण में 95 सीटों पर 15.8 करोड़ मतदाता भाग लेंगे और 1635 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव संपन्न होना है। लोकसभा के लिए पहले चरण के लिए मतदान 11 अप्रैल को संपन्न हुआ था। इस चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले गए थे। चुनाव के परिणाम की घोषणा 23 मई को होगी।

Manipur: Governor Najma Heptulla casts her vote at a polling station in Imphal. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/PQFQW9fwbt — ANI (@ANI) April 18, 2019

मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने इंफाल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

Karnataka: Defence Minister Nirmala Sitharaman casts her vote at polling booth 54 in Jayanagar of Bangalore South Parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/JEr2Bdtlf8 — ANI (@ANI) April 18, 2019

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु दक्षिण संसदीय क्षेत्र के जयनगर में पोलिंग बूथ 54 पर अपना वोट डाला।

#Puducherry: Lieutenant Governor Kiran Bedi stands in queue to cast her vote in #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/ed5MxS7aVJ — ANI (@ANI) April 18, 2019

पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़ी हुईं।

Tamil Nadu: CM Edappadi K Palanisamy cast his vote at a polling station in Edappadi, Selam. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/mnh6hBLwwx — ANI (@ANI) April 18, 2019

तमिलनाडु के सीएम एडप्पादी के पलानीसामी ने सेलम के एडप्पडी में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

Tamil Nadu: Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan and his daughter Shruti Haasan queue up outside polling station 27 at Alwarpet Corporation School in Chennai to cast their votes. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/ufeYNJ3pdM — ANI (@ANI) April 18, 2019

कमल हासन और उनकी बेटी श्रुति हासन ने अपने वोट डालने के लिए चेन्नई के अलवरपेट कॉर्पोरेशन स्कूल में मतदान केंद्र 27 के बाहर कतार लगे नजर आए।

Tamil Nadu: Nalini Chidambaram, Karti Chidambaram and his wife Srinidi Rangarajan casts their vote at a polling station in Karaikudi, Sivaganga. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/2C5hLVUsPb — ANI (@ANI) April 18, 2019

नलिनी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि रंगराजन ने कराइकुड़ी, शिवगंगा के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

।

#Maharashtra : Congress leader Sushilkumar Shinde casts his vote at a polling station in Solapur, in the second phase of #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/N3rHPjfZQ9 — ANI (@ANI) April 18, 2019

इन नेताओं की प्रतिष्ठा लगी दांव पर

इन नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, महाराष्ट्र के पूर्व CM अशोक चव्हाण, द्रमुक नेता दयानिधि मारन, ए राजा, कनिमोई, जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, UP कांग्रेस के अध्यक्ष और अभिनेता राजबब्बर, BJP की उम्मीदवार व अभिनेत्री हेमा मालिनी नेता शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस फेस में एक पूर्व PM सहित दो पूर्व CM भी मैदान में किस्मत आजमां रहे हैं

Indian Politics से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..

Lok sabha election Result 2019 से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरों, LIVE अपडेट तथा चुनाव कार्यक्रम के लिए Download patrika Hindi News App.